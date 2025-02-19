Nell antica Roma la magistratura collegiale costituita da tre persone

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Nell antica Roma la magistratura collegiale costituita da tre persone' è 'Triumvirato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRIUMVIRATO

Perché la soluzione è Triumvirato? Il triumvirato era una forma di governo collegiale praticata nell'antica Roma, caratterizzata dalla presenza di tre magistrati che esercitavano insieme il potere politico. Questa struttura permetteva di condividere le responsabilità e garantire un equilibrio tra le diverse autorità, riducendo il rischio di abusi di potere. La funzione principale di questa magistratura era quella di coordinare e amministrare le decisioni pubbliche, spesso in situazioni di emergenza o transizione politica. Il triumvirato si instaurava in momenti cruciali della storia romana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nell antica Roma la magistratura collegiale costituita da tre persone". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Nell antica Roma la magistratura collegiale costituita da tre persone nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Triumvirato

La definizione "Nell antica Roma la magistratura collegiale costituita da tre persone" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nell antica Roma la magistratura collegiale costituita da tre persone" conferma che la soluzione 'Triumvirato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Triumvirato

T Torino R Roma I Imola U Udine M Milano V Venezia I Imola R Roma A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nell antica Roma la magistratura collegiale costituita da tre persone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Triumvirato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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