Ci sono quelli cerebrali... e d albero nei cruciverba: la soluzione è Tronchi

Home / Soluzioni Cruciverba / Ci sono quelli cerebrali... e d albero

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ci sono quelli cerebrali... e d albero' è 'Tronchi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRONCHI

Curiosità e Significato di Tronchi

Hai risolto il cruciverba con Tronchi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Tronchi.

Perché la soluzione è Tronchi? I tronchi sono le parti principali degli alberi che sostengono rami e foglie, trasportando acqua e nutrienti. In anatomia umana, si riferiscono ai tratti che collegano il cervello al resto del corpo, come i nervi principali. La parola unisce il mondo naturale e quello del corpo umano, sottolineando la funzione di collegamento e sostegno fondamentale in entrambe le realtà.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ci sono quelle depresseCi sono quelli di riparazioneQuelli di primo grado ci sono più viciniCi sono quelle sismicheCi sono in ogni edificio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tronchi

Hai trovato la definizione "Ci sono quelli cerebrali... e d albero" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

R Roma

O Otranto

N Napoli

C Como

H Hotel

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U A A R P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PAURA" PAURA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.