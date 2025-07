Cantavano Back for Good nei cruciverba: la soluzione è Take That

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Cantavano Back for Good' è 'Take That'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAKE THAT

Curiosità e Significato di Take That

Hai risolto il cruciverba con Take That? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Take That.

Perché la soluzione è Take That? Take That è il nome di un famoso gruppo musicale britannico degli anni '90, noto per le sue ballate pop e il successo internazionale. Il nome si riferisce a un'espressione inglese che invita a lasciar perdere o a dimenticare qualcosa, trasmettendo un senso di liberazione. È diventato simbolo di musica coinvolgente e di uno stile unico che ha conquistato milioni di fan nel mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Cantavano Mamma miaLosing my cantavano i REM ingit be: la cantavano i BeatlesThe Mamas and the : cantavano California dreaminGli Underground che cantavano Sunday morning

Come si scrive la soluzione Take That

Hai davanti la definizione "Cantavano Back for Good" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

A Ancona

K Kappa

E Empoli

T Torino

H Hotel

A Ancona

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L E L A I L P O C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PELLICOLA" PELLICOLA

