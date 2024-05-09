The Mamas and the : cantavano California dreamin

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'The Mamas and the : cantavano California dreamin' è 'Papas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAPAS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "The Mamas and the : cantavano California dreamin" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "The Mamas and the : cantavano California dreamin". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Papas? I gruppi musicali spesso sono conosciuti per le canzoni che hanno segnato un'epoca, creando atmosfere uniche e indimenticabili. Uno di questi, famoso negli anni Sessanta, ha interpretato un brano che evoca i sogni e le aspirazioni di chi desidera scappare dalla quotidianità per vivere in un luogo ideale. Questa formazione ha lasciato un'impronta significativa nella storia della musica, contribuendo a definire un'epoca di cambiamenti sociali e culturali. La loro musica continua a ispirare e a suscitare emozioni profonde.

La soluzione associata alla definizione "The Mamas and the : cantavano California dreamin" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "The Mamas and the : cantavano California dreamin" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Papas:

P Padova A Ancona P Padova A Ancona S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "The Mamas and the : cantavano California dreamin" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

