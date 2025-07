Accessorio tubolare per scaldare le mani nei cruciverba: la soluzione è Manicotto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Accessorio tubolare per scaldare le mani' è 'Manicotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANICOTTO

Curiosità e Significato di Manicotto

La soluzione Manicotto di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Manicotto per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Manicotto? Il manicotto è un accessorio tubolare, spesso in tessuto o materiale isolante, progettato per scaldare le mani durante le giornate fredde. Si indossa facilmente, avvolgendo le mani e offrendo calore immediato senza bisogno di guanti tradizionali. Perfetto per chi cerca comfort e praticità nei mesi più freddi, il manicotto è un alleato utile e versatile per affrontare il freddo con stile.

Come si scrive la soluzione Manicotto

La definizione "Accessorio tubolare per scaldare le mani" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

C Como

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

