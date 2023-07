Scaldare in mezzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scaldare in mezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LD

Significato/Curiosita : Scaldare in mezzo

Immersioni profonde. man mano che si scende in profondità la luce solare riesce a scaldare sempre meno l'acqua; se in superficie l'acqua ha la temperatura sopportabile... Json-ld, o javascript object notation for linked data (notazione a oggetti javascript per linked data), è un formato di interscambio di linked data, che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

