Porta ad avversare qualunque cambiamento nei cruciverba: la soluzione è Conservatorismo

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Porta ad avversare qualunque cambiamento' è 'Conservatorismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONSERVATORISMO

Curiosità e Significato di Conservatorismo

La parola Conservatorismo è una soluzione di 15 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Conservatorismo? Il conservatorismo è un atteggiamento che tende a mantenere lo stato attuale delle cose, resistendo ai cambiamenti e preferendo la stabilità alla novità. Chi si identifica con questa filosofia valorizza le tradizioni, i valori consolidati e diffida da innovazioni troppo rapide o radicali. È una mentalità che mira a preservare ciò che funziona, spesso per evitare rischi o incertezze future.

Come si scrive la soluzione Conservatorismo

Hai trovato la definizione "Porta ad avversare qualunque cambiamento" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

N Napoli

S Savona

E Empoli

R Roma

V Venezia

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

S Savona

M Milano

O Otranto

