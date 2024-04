La Soluzione ♚ Si porta ad esempio di saldezza

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Si porta ad esempio di saldezza. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ROCCIA

Curiosità su Si porta ad esempio di saldezza: Dalla nascita della repubblica, la tutela delle libertà fondamentali, la saldezza delle istituzioni democratiche, assicurando altresì i presupposti per il... Una roccia è un aggregato naturale solidi di minerali. Sebbene rocce di diversa origine e dalle diverse caratteristiche possono trovarsi a stretto contatto, la loro natura non dipende solo dalla sua origine, ma anche dalle condizioni fisico-ambientali in cui viene a trovarsi. La scienza che ne studia la formazione è detta petrologia, mentre quella che le descrive petrografia.

