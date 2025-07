Il popolo di Alcinoo nei cruciverba: la soluzione è Feaci

FEACI

Curiosità e Significato di Feaci

Approfondisci la parola di 5 lettere Feaci: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Feaci? Feaci sono il popolo mitologico di Alcinoo, re dei Feaci nell'Odissea di Omero. Sono noti per la loro ospitalità e abilità nel nuoto e nella navigazione. Questo termine rappresenta un popolo gentile e generoso, simbolo di accoglienza e avventura nel mondo antico. La loro storia incarna l'arte dell'ospitalità e il desiderio di esplorare nuovi orizzonti.

