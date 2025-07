Ideò il colonnato di San Pietro nei cruciverba: la soluzione è Bernini

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ideò il colonnato di San Pietro' è 'Bernini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BERNINI

Curiosità e Significato di Bernini

Perché la soluzione è Bernini? Il termine Bernini si riferisce al celebre artista e architetto italiano Gian Lorenzo Bernini, noto per aver plasmato il volto del Barocco. La sua influenza si estende da sculture a importanti opere architettoniche, come il colonnato di San Pietro in Vaticano. Un vero innovatore capace di unire arte e spiritualità, rendendo eterno il suo nome nel patrimonio mondiale.

Come si scrive la soluzione Bernini

B Bologna

E Empoli

R Roma

N Napoli

I Imola

N Napoli

I Imola

