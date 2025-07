Vi si può trovare una crema o una salsa nei cruciverba: la soluzione è Tubetto

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi si può trovare una crema o una salsa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vi si può trovare una crema o una salsa' è 'Tubetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TUBETTO

Curiosità e Significato di Tubetto

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Tubetto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tubetto? Il termine tubetto indica un contenitore di piccole o medie dimensioni, solitamente cilindrico, usato per conservare creme, salse, dentifrici o cosmetici. È un modo pratico e compatto per avere a portata di mano prodotti da spalmare o applicare facilmente. Quindi, quando si cerca una crema o una salsa in un comodo contenitore, il tubetto è sicuramente la scelta perfetta!

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vi si può servire la macedonia in tavolaNon vi si può incorrere finché si taceVi si può visitare il museo del PradoVi si può acquistare merce al minutoVi si può ammirare l orso blu di Lawrence Argent

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tubetto

Se "Vi si può trovare una crema o una salsa" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

U Udine

B Bologna

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A B B E L A O A N B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BABBO NATALE" BABBO NATALE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.