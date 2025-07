Una perforazione decorativa sul corpo ing nei cruciverba: la soluzione è Piercing

PIERCING

Curiosità e Significato di Piercing

Approfondisci la parola di 8 lettere Piercing: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Piercing? Il termine piercing indica una decorazione sul corpo ottenuta praticando un foro in pelle o altri materiali, spesso per inserire gioielli come anelli o ciondoli. È una forma di espressione personale e stile, molto diffusa tra giovani e appassionati di moda. Con il piercing si può valorizzare il proprio look e mostrare la propria personalità, rendendo unico ogni individuo.

Come si scrive la soluzione Piercing

Hai trovato la definizione "Una perforazione decorativa sul corpo ing" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

I Imola

E Empoli

R Roma

C Como

I Imola

N Napoli

G Genova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P T U U T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OUTPUT" OUTPUT

