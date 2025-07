Trasmissione TV dedicata a un solo protagonista nei cruciverba: la soluzione è Special

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Trasmissione TV dedicata a un solo protagonista' è 'Special'.

SPECIAL

Curiosità e Significato di Special

Approfondisci la parola di 7 lettere Special: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Special? Special indica qualcosa di unico o particolare, spesso dedicato a un evento o personaggio speciale. In ambito televisivo, si riferisce a una trasmissione incentrata su un protagonista specifico, mettendolo in evidenza e approfondendo la sua storia o le sue imprese. È come un appuntamento esclusivo che celebra una persona o un tema con attenzione speciale e cura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sistema di trasmissione TVNata a Miami il 16 aprile 1996 è la protagonista della fortunata serie Tv La regina degli scacchiHa come protagonista un solo personaggioLa trasmissione di programmi radio e TV onlineTrasmissione TV

Come si scrive la soluzione Special

Se "Trasmissione TV dedicata a un solo protagonista" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

P Padova

E Empoli

C Como

I Imola

A Ancona

L Livorno

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D I H A D R K S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "HARD DISK" HARD DISK

