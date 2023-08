La sua autostrada collega Pianura Padana e Austria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sua autostrada collega Pianura Padana e Austria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BRENNERO

Significato/Curiosita : La sua autostrada collega pianura padana e austria

Disambiguazione – "autostrada torino-milano" rimanda qui. se stai cercando la società concessionaria, vedi autostrada torino–milano s.p.a.. l'autostrada a4 (detta... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi brennero (disambigua). brennero (brenner in tedesco) è un comune italiano sparso di 2 260 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 agosto 2023

