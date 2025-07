Sufficienti alla necessità nei cruciverba: la soluzione è Bastanti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sufficienti alla necessità' è 'Bastanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BASTANTI

Curiosità e Significato di Bastanti

Approfondisci la parola di 8 lettere Bastanti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Bastanti? Sufficienti alla necessità si riferisce a qualcosa che basta, che è adeguato e non mancante. La parola bastanti descrive quindi ciò che soddisfa i requisiti richiesti, senza eccedere. È un termine utile per indicare una quantità o qualità che è più che sufficiente, ma senza esagerare. In sintesi, rappresenta l'equilibrio tra bisogno e disponibilità.

Come si scrive la soluzione Bastanti

Se ti sei imbattuto nella definizione "Sufficienti alla necessità", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

S Savona

T Torino

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R D E A O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARDORE" ARDORE

