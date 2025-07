Sporca d olio nei cruciverba: la soluzione è Unta

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sporca d olio' è 'Unta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UNTA

Curiosità e Significato di Unta

Vuoi sapere di più su Unta? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Unta.

Perché la soluzione è Unta? Sporca d’olio è un’espressione idiomatica italiana che indica qualcosa di molto unto o sporco di grasso, come le mani dopo aver maneggiato olio o altri lubrificanti. Si usa anche in senso figurato per descrivere una persona molto trasandata o un ambiente poco curato. In cucina, però, si riferisce anche a una crema o unguento, come l’unguento usato per medicare.

Come si scrive la soluzione Unta

Se "Sporca d olio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

U Udine

N Napoli

T Torino

A Ancona

