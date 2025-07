Scattare in prossimità del traguardo nei cruciverba: la soluzione è Sprintare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Scattare in prossimità del traguardo' è 'Sprintare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPRINTARE

Curiosità e Significato di Sprintare

Non fermarti alla soluzione! Conosci Sprintare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sprintare.

Perché la soluzione è Sprintare? Sprintare significa correre o muoversi con grande rapidità, soprattutto negli ultimi metri di una gara. È l’azione di accelerare al massimo per superare gli avversari o raggiungere un obiettivo in breve tempo. Quando si dice scattare in prossimità del traguardo, si intende proprio questa corsa sfrenata per tagliare il traguardo prima degli altri e vincere la sfida.

Come si scrive la soluzione Sprintare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Scattare in prossimità del traguardo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

P Padova

R Roma

I Imola

N Napoli

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E S T C N I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TICINESI" TICINESI

