S alleva in batteria nei cruciverba: la soluzione è Pollame

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'S alleva in batteria' è 'Pollame'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POLLAME

Curiosità e Significato di Pollame

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Pollame, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pollame? Alleva in batteria si riferisce a un metodo di allevamento intensivo di pollame, come polli e tacchini, tenendoli in spazi ristretti e organizzati in gruppi. La parola corretta è pollame, che indica appunto gli uccelli da cortile allevati per carne o uova. Un sistema molto diffuso nell'agricoltura moderna, ma spesso oggetto di discussione per il benessere animale.

Come si scrive la soluzione Pollame

Hai davanti la definizione "S alleva in batteria" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

O Otranto

L Livorno

L Livorno

A Ancona

M Milano

E Empoli

