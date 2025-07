Riportare macchie, coprirsi di lordura nei cruciverba: la soluzione è Sporcarsi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Riportare macchie, coprirsi di lordura' è 'Sporcarsi'.

SPORCARSI

Curiosità e Significato di Sporcarsi

La parola Sporcarsi è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sporcarsi.

Perché la soluzione è Sporcarsi? Sporcarsi significa entrare in contatto con lo sporco, le macchie o la melma, spesso involontariamente. Può riferirsi a momenti di divertimento, come giocare all'aperto, o anche a situazioni più sgradevoli, come coprirsi di lordura. In ogni caso, indica un coinvolgimento diretto con qualcosa di non pulito, rendendo evidente che si è stati protagonisti di un'esperienza sporcacciona.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le macchie sul volto dovute alla dilatazione dei capillariSenza ombra di macchieL esame psicologico basato sull osservazione di particolari macchie d inchiostroMacchie infamantiMacchie tondeggianti delle farfalle

Come si scrive la soluzione Sporcarsi

La definizione "Riportare macchie, coprirsi di lordura" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

P Padova

O Otranto

R Roma

C Como

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M I A C N I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MANCINI" MANCINI

