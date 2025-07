Ramo di vite che sorregge grappoli d uva nei cruciverba: la soluzione è Tralcio

TRALCIO

Curiosità e Significato di Tralcio

Perché la soluzione è Tralcio? Il tralcio è il ramo robusto che si sviluppa dalla pianta di vite e sostiene i grappoli d'uva, facilitando la crescita e l’esposizione al sole. È fondamentale per la corretta maturazione dell’uva, permettendo una buona ventilazione e distribuzione delle risorse. In viticoltura, il tralcio viene spesso modellato e potati per ottenere vini di qualità. È un elemento chiave nella cura della vite.

Come si scrive la soluzione Tralcio

T Torino

R Roma

A Ancona

L Livorno

C Como

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R V T O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROVETO" ROVETO

