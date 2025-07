Porre attenzione nei cruciverba: la soluzione è Badare

BADARE

Curiosità e Significato di Badare

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Badare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Badare? Badare significa prestare attenzione o curarsi di qualcosa o qualcuno, mantenendo un occhio vigile e attento. È un verbo che indica cura, attenzione e considerazione in vari contesti, come nel prendersi cura di una persona o nel fare attenzione a determinati dettagli. In sostanza, quando badare a qualcosa, si dedica tempo e attenzione per garantirne il corretto svolgimento o benessere.

Come si scrive la soluzione Badare

B Bologna

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

R Roma

E Empoli

