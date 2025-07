Più morto che vivo nei cruciverba: la soluzione è Esanime

ESANIME

Curiosità e Significato di Esanime

Non fermarti alla soluzione! Conosci Esanime più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Esanime.

Perché la soluzione è Esanime? Esanime indica qualcuno che è privo di vita, senza segni di movimento o vitalità. Deriva dal latino exanimis, ovvero senza anima o senza vita. È un termine usato in modo poetico o letterario per descrivere una persona o cosa completamente priva di forza o energia, spesso in contesti drammatici. In breve, rappresenta uno stato di totale inattività o morte apparente.

Come si scrive la soluzione Esanime

Hai davanti la definizione "Più morto che vivo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

S Savona

A Ancona

N Napoli

I Imola

M Milano

E Empoli

