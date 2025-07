Passatempo... con canzoni nei cruciverba: la soluzione è Karaoke

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Passatempo... con canzoni' è 'Karaoke'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

KARAOKE

Curiosità e Significato di Karaoke

La soluzione Karaoke di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Karaoke per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Karaoke? Il termine karaoke deriva dal giapponese e significa letteralmente orchestra vuota. Si riferisce a un passatempo divertente in cui le persone cantano sulle basi musicali di canzoni famose, spesso in compagnia o in serate di svago. È un modo coinvolgente per mettere alla prova le proprie doti vocali, creando momenti di allegria e socialità. È davvero un modo unico per divertirsi cantando!

Come si scrive la soluzione Karaoke

Non riesci a risolvere la definizione "Passatempo... con canzoni"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

K Kappa

A Ancona

R Roma

A Ancona

O Otranto

K Kappa

E Empoli

