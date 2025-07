Pagano le spie nei cruciverba: la soluzione è Nemici

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pagano le spie' è 'Nemici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NEMICI

Curiosità e Significato di Nemici

La parola Nemici è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Nemici.

Perché la soluzione è Nemici? Nemici indica coloro che sono avversari o oppositori, spesso in un contesto di conflitto o confronto. Il termine sottolinea l’idea di antagonismo e ostilità tra due parti o più, evidenziando una relazione di contrasto. Essere nemici significa trovarsi in contrasto con qualcuno o qualcosa, creando tensione e sfiducia. In definitiva, i nemici rappresentano le forze contrarie da superare o affrontare.

Come si scrive la soluzione Nemici

Hai trovato la definizione "Pagano le spie" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

E Empoli

M Milano

I Imola

C Como

I Imola

