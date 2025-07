Musicò l opera Tristano e Isotta nei cruciverba: la soluzione è Wagner

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Musicò l opera Tristano e Isotta' è 'Wagner'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

WAGNER

Curiosità e Significato di Wagner

Non fermarti alla soluzione! Conosci Wagner più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Wagner.

Perché la soluzione è Wagner? Wagner è il nome del celebre compositore tedesco, noto per aver rivoluzionato l'opera romantica con capolavori come Lohengrin e Parsifal. La sua musica evoca emozioni profonde e atmosfere suggestive, unendo melodie potenti a un susseguirsi di simbolismi e innovazioni teatrali. Con Wagner, l'opera si trasforma in un'esperienza artistica totale, lasciando un'impronta indelebile nella storia della musica.

Come si scrive la soluzione Wagner

Hai davanti la definizione "Musicò l opera Tristano e Isotta" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

W Washington

A Ancona

G Genova

N Napoli

E Empoli

R Roma

