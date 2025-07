Lo scontrino di viaggio nei cruciverba: la soluzione è Biglietto

BIGLIETTO

Curiosità e Significato di Biglietto

Vuoi sapere di più su Biglietto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere

Perché la soluzione è Biglietto? Il scontrino di viaggio è il biglietto che si acquista per poter salire su un mezzo di trasporto come autobus, treno o metro. È la prova di pagamento e permette di viaggiare legalmente e in modo sicuro. In sostanza, rappresenta il documento indispensabile per spostarsi comodamente e senza problemi durante i tuoi spostamenti quotidiani o di piacere.

Come si scrive la soluzione Biglietto

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo scontrino di viaggio", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

