La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Le isole nel lago Maggiore' è 'Borromee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BORROMEE

Curiosità e Significato di Borromee

Non fermarti alla soluzione! Conosci Borromee più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Borromee.

Perché la soluzione è Borromee? Le Isole Borromee sono un affascinante arcipelago nel Lago Maggiore, famoso per le sue ville storiche e i giardini lussureggianti. Situate tra Italia e Svizzera, queste isole rappresentano un gioiello di bellezza naturale e culturale, meta ambita di visitatori desiderosi di scoprire il fascino senza tempo del lago. Un vero paradiso per chi cerca tranquillità e storia in un unico luogo.

Come si scrive la soluzione Borromee

Hai davanti la definizione "Le isole nel lago Maggiore" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

O Otranto

R Roma

R Roma

O Otranto

M Milano

E Empoli

E Empoli

