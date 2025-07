Lascia passare barlumi nei cruciverba: la soluzione è Spiraglio

SPIRAGLIO

Curiosità e Significato di Spiraglio

La parola Spiraglio è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Spiraglio.

Perché la soluzione è Spiraglio? Spiraglio indica un piccolo spazio o apertura che permette di intravedere qualcosa o far passare un po' di luce. È spesso usato per descrivere una breve opportunità o un barlume di speranza in situazioni difficili. In sintesi, rappresenta una fessura di possibilità che può fare la differenza, anche se minima. Un modo poetico per indicare che c’è sempre un varco verso il futuro.

Come si scrive la soluzione Spiraglio

Non riesci a risolvere la definizione "Lascia passare barlumi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

P Padova

I Imola

R Roma

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I A P C N R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAPRINA" CAPRINA

