GOLDBERG

Curiosità e Significato di Goldberg

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Goldberg, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Goldberg? Goldberg è un cognome di origine ebraica che significa moneta d'oro. È famoso grazie a Whoopi Goldberg, attrice e comica statunitense, nota per i ruoli in film come Sister Act e Ghost. Il suo nome rappresenta successo, talento e un tocco di brillantezza nel mondo dello spettacolo. Un vero simbolo di energia e autenticità sul palcoscenico e sul grande schermo.

Come si scrive la soluzione Goldberg

Se ti sei imbattuto nella definizione "La Whoopi attrice in Sister Act e Ghost", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

O Otranto

L Livorno

D Domodossola

B Bologna

E Empoli

R Roma

G Genova

