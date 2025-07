Fu Bloody a Derry in Irlanda nel 1972 nei cruciverba: la soluzione è Sunday

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fu Bloody a Derry in Irlanda nel 1972' è 'Sunday'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SUNDAY

Curiosità e Significato di Sunday

Hai risolto il cruciverba con Sunday? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Sunday.

Perché la soluzione è Sunday? Sunday è il termine inglese per domenica, il giorno della settimana che segna spesso il riposo e la riflessione. Nel contesto di Derry nel 1972, richiama un evento storico noto come Bloody Sunday, quando durante una manifestazione pacifica, soldati britannici aprirono il fuoco sui civili, causando molte vittime. La parola evoca quindi un momento cruciale di tensione e memoria collettiva.

Come si scrive la soluzione Sunday

La definizione "Fu Bloody a Derry in Irlanda nel 1972" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

U Udine

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

Y Yacht

