La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Impegnano i debuttanti' è 'Esordi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESORDI

Curiosità e Significato di Esordi

La parola Esordi è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Esordi.

Perché la soluzione è Esordi? Esordi indica i primi passi di qualcuno in un'attività, come un artista o uno sportivo, segnando l'inizio della propria carriera. È il momento in cui si fa il debutto pubblico e si cerca di lasciare una prima impressione positiva. In parole semplici, rappresenta il punto di partenza di un nuovo percorso, un modo per impegnare i debutanti a dimostrare il loro talento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Impegnano chi va a scuolaIncoraggiano i debuttantiImpegnano gli universitariImpegnano i podistiImpegnano i partiti

Come si scrive la soluzione Esordi

La definizione "Impegnano i debuttanti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

S Savona

O Otranto

R Roma

D Domodossola

I Imola

