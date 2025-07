Ilary, conduttrice nei cruciverba: la soluzione è Blasi

BLASI

Curiosità e Significato di Blasi

Perché la soluzione è Blasi? Ilary Blasi è una nota conduttrice televisiva italiana, famosa per la sua simpatia e capacità di coinvolgere il pubblico. Spesso, si fa riferimento a lei semplicemente come Ilary o Blasi, sottolineando il suo ruolo di protagonista nel mondo dello spettacolo. La sua presenza in tv ha conquistato milioni di spettatori, rendendola un’icona della televisione italiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La Ilary conduttrice televisivaSerena conduttriceLucia giornalista e conduttrice televisivaMarcuzzi conduttriceLa De Filippi conduttrice

B Bologna

L Livorno

A Ancona

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T T O E R O C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CORETTO" CORETTO

