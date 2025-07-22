Il Guai! di Brenno riferito ai vinti
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SOLUZIONE: VAE
Il Guai! di Brenno riferito ai vinti nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Vae
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il Guai! di Brenno riferito ai vinti
- Risposta: VAE
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: V__
- Inizia con: V
- Finisce con: E
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Vae' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il Guai! di Brenno riferito ai vinti". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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Altre definizioni collegate
Con brenno: I Galli guidati da Brenno
Con riferito: Riferito ad una comunità piccola ed essenziale
Con vinti: Definitivamente vinti