Il Guai ai vinti Di Brenno nei cruciverba: la soluzione è Vae Victis

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Guai ai vinti Di Brenno

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il Guai ai vinti Di Brenno' è 'Vae Victis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VAE VICTIS

Curiosità e Significato di "Vae Victis"

Vuoi sapere di più su Vae Victis? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Vae Victis.

Perché la soluzione è Vae Victis? Vae Victis è un'espressione latina che significa Guai ai vinti. Usata per sottolineare come, nelle sconfitte, i perdenti siano spesso soggetti a conseguenze dure e ingiuste. Questa frase richiama la franchezza brutale di chi vince, senza pietà per chi perde. Un monito sulla forza del potere e sull'ingiustizia che può derivarne. Dicono che il vincitore scrive la storia, ma questa espressione ci ricorda anche le sofferenze dei sconfitti.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il Guai di Brenno riferito ai vintiDisse Guai ai vintiEsclamò Guai ai vinti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Vae Victis

Hai davanti la definizione "Il Guai ai vinti Di Brenno" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

A Ancona

E Empoli

V Venezia

I Imola

C Como

T Torino

I Imola

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A E R R M R E I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RIMERITARE" RIMERITARE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.