Il documento letto dal notaio agli eredi nei cruciverba: la soluzione è Testamento

Home / Soluzioni Cruciverba / Il documento letto dal notaio agli eredi

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il documento letto dal notaio agli eredi' è 'Testamento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TESTAMENTO

Curiosità e Significato di Testamento

Vuoi sapere di più su Testamento? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Testamento.

Perché la soluzione è Testamento? Il testamento è un atto scritto con cui una persona, chiamata testatore, dispone delle proprie proprietà e desideri da rispettare dopo la sua morte. È un modo per scegliere chi erediterà beni, ricordi o valori, garantendo che le volontà siano chiare e ufficiali. Quando il notaio legge il documento agli eredi, si assicura che tutto sia in regola e rispettato secondo la legge.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Spetta agli erediForniscono agli e cipolleIl documento di libero accessoIl punto che si trova agli antipodi dello zenitLo procura un velo davanti agli occhi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Testamento

Se "Il documento letto dal notaio agli eredi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O I T T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TOTTI" TOTTI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.