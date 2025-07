Fra gli eroi dell Iliade c è quello Telamonio nei cruciverba: la soluzione è Aiace

AIACE

Curiosità e Significato di Aiace

Perché la soluzione è Aiace? Aiace è uno dei più celebri eroi dell'Iliade, noto per la sua forza e coraggio. Il suo nome deriva dal mitico Telamone, figlio di Telamo, e rappresenta il simbolo del guerriero valoroso e fedele. Nell'antica Grecia, Aiace era considerato un esempio di lealtà e virtù militari. La sua figura rimane ancora oggi simbolo di eroismo e dedizione in battaglia.

Come si scrive la soluzione Aiace

A Ancona

I Imola

A Ancona

C Como

E Empoli

