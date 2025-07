Di breve durata nei cruciverba: la soluzione è Corta

Home / Soluzioni Cruciverba / Di breve durata

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Di breve durata' è 'Corta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORTA

Curiosità e Significato di Corta

Non fermarti alla soluzione! Conosci Corta più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Corta.

Perché la soluzione è Corta? Di breve durata indica qualcosa che dura poco tempo, come un evento o un periodo limitato. La parola corta si riferisce proprio a questa caratteristica di temporanea presenza o esistenza breve. È utile per descrivere situazioni, periodi o cose che si concludono rapidamente, rendendo più chiaro il concetto di qualcosa che non si prolunga nel tempo. In sintesi, rappresenta la brevità di un fenomeno o di una durata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Conflitto di breve durataFuoco di breve durataIntenso stato di rabbia di breve durataFugace di breve durataHa una fiamma di breve durata

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Corta

Non riesci a risolvere la definizione "Di breve durata"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R À I T G V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GRAVITÀ" GRAVITÀ

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.