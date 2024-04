La Soluzione ♚ Fugace di breve durata La definizione e la soluzione di 8 lettere: Fugace di breve durata. EFFIMERO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fugace di breve durata: Le effimere o efemerotteri (Ephemeroptera Hyatt & Arms, 1891) sono un ordine di insetti prometaboli terrestri che vivono nei corsi d'acqua dolce superficiali negli stati preimmaginali. Aggettivo Significato e Curiosità su: Le effimere o efemerotteri (Ephemeroptera Hyatt & Arms, 1891) sono un ordine di insetti prometaboli terrestri che vivono nei corsi d'acqua dolce superficiali negli stati preimmaginali. effimero m sing che dura solamente un giorno l'effimera vita della farfalla (per estensione) che ha breve durata una passione effimera (senso figurato) transitorio, fuggevole, fugace, precario (zoologia) relativo a insetti che vivono poche ore dopo essere passati allo stadio adulto (botanica) relativo a fiori che appassiscono poche ore dopo essersi aperti (botanica) relativo a piante che compiono l'intero ciclo vitale ossia dalla fase della germinazione fino a quella della riproduzione nel giro di un paio di mesi (architettura) (di) struttura architettonica provvisoria Sostantivo effimero m sing (pl.: effimeri) qualcosa che dura poco senza lasciare traccia, inconsistente la recente società sembra avere sviluppato un profondo piacere per l'effimero attività e manifestazioni ricreative e culturali dalla breve durata organizzate dalle amministrazioni locali per la collettività Sillabazione ef | fì | me | ro Pronuncia IPA: /ef'fimero/ Etimologia / Derivazione dal latino tardo ephemerus che deriva dal greco fµem (ephmeros) formato da p cioè "sopra" e da eµa ossia "giorno", nel senso generale "che dura un solo giorno" Sinonimi breve, caduco, fragile, fugace, fuggevole, fuggitivo, labile, momentaneo, passeggero,perituro, precario, provvisorio, temporaneo, transitorio, transuente, vano

Contrari continuo, costante, duraturo, durevole, eterno, fisso, immortale, perenne, permanente, perpetuo



Termini correlati inconsistente Varianti (raro) efimero, (antico) efemero Altre Definizioni con effimero; fugace; breve; durata; Momentaneo precario; Racconto breve con fini pedagogici e morali; Un appunto per ricordare in breve; Conflitto di breve durata; Fuoco di breve durata; Rifiuto di lunga durata;

