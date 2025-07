Completo impermeabile per marinai nei cruciverba: la soluzione è Incerata

INCERATA

Curiosità e Significato di Incerata

Approfondisci la parola di 8 lettere Incerata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Incerata? Incerata si riferisce a qualcosa che è stato trattato con cera per renderlo impermeabile, come ad esempio tessuti o oggetti. Il termine deriva da cera e indica quindi un rivestimento protettivo contro l'acqua. Quando si dice che un indumento o un materiale è incerata, significa che è stato reso resistente all'umidità, ideale per chi lavora in ambienti umidi o marini.

Come si scrive la soluzione Incerata

I Imola

N Napoli

C Como

E Empoli

R Roma

A Ancona

T Torino

A Ancona

