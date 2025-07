Cavarsi d impaccio nei cruciverba: la soluzione è Trarsi

TRARSI

Curiosità e Significato di Trarsi

Perché la soluzione è Trarsi? Cavarsi d'impaccio significa liberarsi da una situazione difficile o imprevista. È un modo per indicare che si riesce a uscire da un problema senza troppi sforzi o complicazioni. La soluzione corretta, trarre, sottolinea come si possa ottenere sollievo o libertà da un imbarazzo o un ostacolo in modo rapido e efficace.

Come si scrive la soluzione Trarsi

T Torino

R Roma

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A F L S G A R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FALSARIGA" FALSARIGA

