TOFFEE

Curiosità e Significato di Toffee

Perché la soluzione è Toffee? Il toffee è una dolce caramella di colore marroncino, nota per la sua consistenza morbida e appiccicosa, che può risultare difficile da masticare. Preparata tradizionalmente con zucchero, burro e zucchero, si scioglie lentamente in bocca regalando un piacere intenso. È un goloso classico che conquista chi ama le dolci tentazioni dure e avvolgenti.

Come si scrive la soluzione Toffee

T Torino

O Otranto

F Firenze

F Firenze

E Empoli

E Empoli

