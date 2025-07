Aziona la siringa nei cruciverba: la soluzione è Stantuffo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Aziona la siringa' è 'Stantuffo'.

STANTUFFO

Curiosità e Significato di Stantuffo

Vuoi sapere di più su Stantuffo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Stantuffo.

Perché la soluzione è Stantuffo? Aziona la siringa si riferisce al gesto di premere o mettere in funzione una siringa, cioè spingere il pistone per iniettare un liquido. Il termine stantuffo indica proprio questa parte mobile e funzionale della siringa, che permette di aspirare o espellere il contenuto. In sostanza, è l'elemento che rende possibile l'uso pratico dello strumento, fondamentale in campo medico e laboratoristico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La parte penetrante della siringaSi aziona sul setSi aziona per l arresto dei veicoliSi aziona in un cantiereAziona la macchina da presa

Come si scrive la soluzione Stantuffo

Hai trovato la definizione "Aziona la siringa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

T Torino

A Ancona

N Napoli

T Torino

U Udine

F Firenze

F Firenze

O Otranto

