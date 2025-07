Vi si pigia l uva nei cruciverba: la soluzione è Tino

TINO

Curiosità e Significato di Tino

Approfondisci la parola di 4 lettere Tino: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tino? TINO è un termine popolare usato in Italia, spesso come diminutivo affettuoso di nomi come Valentino o Tito. Può anche indicare una persona dal carattere amichevole e spigliato. In alcuni contesti, si riferisce a un ragazzo o uomo simpatico e socievole. Insomma, Tino rappresenta un modo spontaneo e affettuoso di chiamare qualcuno, rendendo il nome più intimo e familiare.

Come si scrive la soluzione Tino

La definizione "Vi si pigia l uva" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

