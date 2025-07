Un religioso come papa Francesco nei cruciverba: la soluzione è Gesuita

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un religioso come papa Francesco' è 'Gesuita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GESUITA

Curiosità e Significato di Gesuita

Approfondisci la parola di 7 lettere Gesuita: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Gesuita? Gesuita indica un membro della Compagnia di Gesù, ordine religioso cattolico fondato nel 1540 da Sant'Ignazio di Loyola. Nonostante il nome, molti gesuiti, come papa Francesco, sono molto impegnati nel dialogo sociale e nelle attività umanitarie, dimostrando che essere religiosi può anche significare rivolgersi al mondo con apertura e modernità. La loro presenza nel mondo è significativa e influente.

Come si scrive la soluzione Gesuita

La definizione "Un religioso come papa Francesco" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

E Empoli

S Savona

U Udine

I Imola

T Torino

A Ancona

