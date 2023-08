La patria di papa Francesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La patria di papa Francesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ARGENTINA

Significato/Curiosita : La patria di papa francesco

Qui. se stai cercando altri significati, vedi bergoglio (disambigua). papa francesco, in latino: franciscus pp., in spagnolo: francisco, nato jorge mario... 34°s 64°w / 34°s 64°w-34; -64 l'argentina, ufficialmente repubblica argentina (in spagnolo: república argentina, afi: [re'pußlika axen'tina]), è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

