Subentrano nei diritti nei cruciverba: la soluzione è Successori

Home / Soluzioni Cruciverba / Subentrano nei diritti

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Subentrano nei diritti' è 'Successori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SUCCESSORI

Curiosità e Significato di Successori

Hai risolto il cruciverba con Successori? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Successori.

Perché la soluzione è Successori? Subentrano nei diritti significa che una persona prende il posto di un'altra, acquisendo le stesse prerogative e obblighi. Questo avviene spesso in ambito legale o patrimoniale, come nel caso di successori che eredità i beni di qualcuno. In sostanza, sono coloro che entrano in una relazione o diritto già esistente, continuando il suo decorso. Quindi, il termine più adatto è successori.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L uguaglianza di diritti e di doveriControlla i diritti d autore siglaIncassa i diritti d autoreVorrebbero la soppressione di diritti consolidatiReato commesso dall imprenditore fallito che lede i diritti dei creditori

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Successori

Hai trovato la definizione "Subentrano nei diritti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

U Udine

C Como

C Como

E Empoli

S Savona

S Savona

O Otranto

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G R I N I B I D I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BRIGIDINI" BRIGIDINI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.