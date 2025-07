Si suddivide in evi nei cruciverba: la soluzione è Storia

STORIA

Curiosità e Significato di Storia

Perché la soluzione è Storia? Storia deriva dal latino historia e indica l'insieme degli eventi passati che raccontano il nostro passato. È come un grande libro aperto sulle vicende umane, che ci permette di conoscere le origini, le scelte e le trasformazioni nel tempo. Attraverso la storia, comprendiamo meglio chi siamo e da dove veniamo, rendendola fondamentale per capire il presente e costruire il futuro.

Come si scrive la soluzione Storia

La definizione "Si suddivide in evi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

