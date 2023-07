Nel basket si devono fare per avanzare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel basket si devono fare per avanzare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PALLEGGI

Significato/Curiosita : Nel basket si devono fare per avanzare

La pallacanestro, conosciuta anche come basket (afi: ['basket]; abbreviazione del termine in lingua inglese basketball, fino agli anni '20 in italiano... Corpo abbiamo rispettivamente il palleggio avanti, il palleggio dietro e il palleggio laterale. in generale, il palleggio è uno dei fondamentali più importanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

