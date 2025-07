Rinvigorire fortificare nei cruciverba: la soluzione è Tonificare

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Rinvigorire fortificare' è 'Tonificare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TONIFICARE

Curiosità e Significato di Tonificare

Hai risolto il cruciverba con Tonificare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Tonificare.

Perché la soluzione è Tonificare? Tonificare significa rafforzare e rendere più sodo il corpo o i muscoli, migliorando tonicità e elasticità. È un termine spesso usato in ambito fitness per descrivere esercizi che aiutano a migliorare la forza e l'elasticità muscolare, donando energia e vitalità. In sostanza, tonificare è un modo per prendersi cura di sé e sentirsi più in forma ogni giorno.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fortificare rinvigorireIl taglio dei rami laterali per rinvigorire la chiomaLa potatura delle fronde laterali per rinvigorire la chioma

Come si scrive la soluzione Tonificare

Hai trovato la definizione "Rinvigorire fortificare" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

O Otranto

N Napoli

I Imola

F Firenze

I Imola

C Como

A Ancona

R Roma

E Empoli

