La potatura delle fronde laterali per rinvigorire la chioma nei cruciverba: la soluzione è Sgamollatura

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La potatura delle fronde laterali per rinvigorire la chioma' è 'Sgamollatura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SGAMOLLATURA

Curiosità e Significato di "Sgamollatura"

Vuoi sapere di più su Sgamollatura? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 12 lettere

La sgamollatura è un termine utilizzato in agricoltura e giardinaggio per descrivere il processo di potatura delle fronde laterali di una pianta. Questa pratica serve a rinvigorire la chioma, favorendo una crescita sana e rigogliosa, migliorando la penetrazione della luce e la circolazione dell'aria.

Come si scrive la soluzione: Sgamollatura

Se "La potatura delle fronde laterali per rinvigorire la chioma" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

G Genova

A Ancona

M Milano

O Otranto

L Livorno

L Livorno

A Ancona

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

